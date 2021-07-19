THK Havza Şube Başkanı Gültekin'den kurban derisi bağışı açıklaması - Son Dakika

Türk Hava Kurumu (THK) Havza Şube Başkanı İzzet Gültekin, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derisi bağışlarını kabul ettiklerini belirtti.

Gültekin, yaptığı açıklamada, vatandaşların kurban derilerini istedikleri vakıf ya da kuruma bağışlayabileceklerine işaret etti.

Kurban derilerinin piyasada çok ucuz fiyata satıldığına dikkati çeken Gültekin, "THK olarak kurban derilerinin değerini bulması için ihale ile satmakta ve hayır sahiplerinin hayırlarının tam değerini bulmasına vesile olmaktayız. Kurbanda amaç hayır yapmaktır. Bu hayrı yaparken insanların dini duygularını istismar edenlere dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.

THK'nin Türkiye'nin sivil havacılığına önemli desteği bulunduğunu vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:

"Vereceğiniz kurban derisi bağışları ile havacılığımızın güçlenmesine, ülkemizin geleceği bakımından en büyük güvencemiz olan kanatlı gençlik yetiştirilmesine katkıda bulunacaksınız. Gençlerimize ücretsiz havacılık eğitimi verilebilecek, Türkiye'nin ilk Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi ülkemizin hizmetinde bulunabilecektir. THK Üniversitesinde burslu öğrenciler okutularak havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel yetiştirilmesine, orman yangınlarına havadan müdahale edilmesine, 7 gün 24 saat hava ambulans hizmeti verilmesine yardımcı olmanın gurur ve huzurunu yaşayacaksınız."

Gültekin, THK'nin havacılık alanında 95 yıllık tecrübesi olduğunu dile getirerek, "Havaların sıcak geçmesi nedeniyle kurban derilerinin bozulmaması için az da olsa tuzlanması gerekmektedir. En kısa zamanda görevlilere makbuz karşılığında teslim edilen deriler değerini bulacaktır. Kurban Bayramı müddetince kurban derilerini teslim etmek isteyen vatandaşlarımız, '0536 506 40 80' ve '0536 579 34 64' nolu telefonları arayarak görevli araca teslim edebilirler." diye konuştu.