THK, Hayrabolu'da bin 671 kurban derisi topladı - Son Dakika

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanlığı, ilçede Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'nci günleri bin 671 deri topladı.

THK Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak Kurban Bayramı'nda titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hayrabolu merkez ve mahallelerinde bin 548 koyun, 108 sığır ve 15 keçi derisi toplandığını belirten Özgür, "Derilerin toplanması için kuruma araç tahsis eden Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği'ne teşekkür ediyorum." dedi.