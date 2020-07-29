THK Hayrabolu Şube Başkanı Özgür'den kurban derilerini THK'ya bağışlayın çağrısı - Son Dakika

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, vatandaşlara kurban derilerini THK'ya bağışlamaları çağrısında bulundu.

Özgür, AA muhabirine, kurumun bu yıl da kurban derisi toplayacağını söyledi.

Bayramın 1. ve 2. günü deri toplayacaklarını belirten Özgür, "Kurban derilerini şubeye getirmek isteyenler için şubemiz 08.00-20.00 saatleri arası açık olacak. Vatandaşlarımız, 315 10 86, 0506 441 46 10 ve 0542 401 17 30 numaralı telefonlardan da bize ulaşabilirler. Havaların çok sıcak olması dolayısıyla kurban derilerinin tuzlanmasını rica ediyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutlar, sevdikleriyle beraber sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." diye konuştu.