THK heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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THK heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

6 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyet Başkanı Cenap Aşcı ve beraberindeki heyet, THK'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

THK heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyet Başkanı Cenap Aşcı ve beraberindeki heyet, THK'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Aşcı, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Aşcı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cenap Aşçı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atam, 'İstikbal Göklerdedir' şiarıyla kurmuş olduğunuz ve bizlere bıraktığınız emanetinizin 95'inci yılında büyük bir onurla huzurunuzdayız. Yüksek havacılık öngörünüzün eseri olan THK için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaktayız. Dünyada eşine az rastlanan yüksek zekanız, büyük devlet adamlığınız, kahramanlığınız sayesinde, çağdaşlığın, muasır medeniyetin akış yönünün havacılık ve uzay doğrultusunda olacağını öngördünüz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, 95 yıl önceki kuruluş amaçları doğrultusunda cennet vatanımız ve aziz milletimiz için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhun şad olsun."

Türk Hava Kurumu, Anıtkabir, İstikbal, Kayyum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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