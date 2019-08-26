"THK iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı"

İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, "THK helikopter ihalesine girdi, ihalede başka firma kazandı. Çok yüksek rakam verdi. Uçak da öyle. Geçtiğimiz yıllarda ödediğimiz rakam var. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılan Erol, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erol, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıktıktan sonra Menderes ve Seferihisar ilçesine sıçrayan ve üçüncü gününde kontrol altına alınabilen yangından etkilenen alanın ağaçlandırılması için önce yanan ağaçları temizleyeceklerini, sonra da iş makineleriyle toprak işlemesi yapacaklarını söyledi.

Toprağı işledikten sonra ilk yağmurdan sonra dikime geçeceklerini ifade eden Erol, 30 Ağustos'ta orada fidan dikimi kampanyasının hatırlatılması üzerine o tarihin dikim için uygun olmadığını belirti.

Erol, yanan alanın 5 bin hektar olduğu yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

"Proje mühendislerimizi görevlendirdik, geçen cuma çalışmaya başladılar. Saha çok parçalı. Bazı yerde bir ağaç, bazı yerde 5 ağaç yandı. Çok parçalı yapı var. Alan ölçümü biraz hassas ölçümü gerektiriyor. Alan büyük, tam net bir rakam söylesem yanlış olur. Proje mühendislerimiz çalışmalarını tamamladığında ortaya çıkacak."

Erol, "500 hektardan daha mı büyük" sorusu üzerine de "Büyük, biraz daha büyük." dedi.

Yangın ihbarı Alo 177'ye geldi

Bu yıl Karabağlar'da çıkan yangın öncesinde 164 yangın çıktığını, yangın başına 2,04 hektarlık alan yandığını aktaran Erol, bölgede yangında hassas kızılçam ağaç türünün yaygın olduğuna dikkati çekti.

Erol, 18 Ağustos'ta Karabağlar'da başlayan yangınla aynı gün 5 yangının daha bulunduğunu kaydederek, "Güçlerimiz bölünmüştü. Bugün bile 5-6 yangınımız oldu. Çok küçükken müdahale ediyoruz. Meteorolojik faktörler çok önemli. O gün sıcaklık 35 derece, nem düşük, rüzgar hızı saatte 80-90 kilometreye kadar çıktı. Helikopterlerin bazıları kalkamadı, bazıları kalkmakta zorlandı. Yangın Alo 177'ye geldi, 10 dakika içinde müdahale edildi. Yangın 53 saat sürdü. Sebebi ve faili güvenlik güçlerince araştırılıyor." diye konuştu.

Yangında zarar gören mahallelerde bal ormanları kuracaklarını, gelir getirici türden ağaçlandırma yapacaklarını, bu ağaçları talep eden hanelere dağıtacaklarını söyleyen Erol, 11 Kasım ve 24 Kasım'da İzmir'de ağaç dikim kampanyası düzenleyeceklerini belirtti.

-"İki misli fiyat istendi"

Meclis üyelerinin de sorularını yanıtlayan Erol, "Uçak olsaydı söndürme çalışmalarında uçakları tercih eder miydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Uçak çok tartışma konusu oldu. 2008 yılından bu yana uçak kiralıyoruz. Uçaklar havuzlardan su alamıyor, denizden, büyük barajlardan su alabiliyor. Kıvrımlı barajdan da su alamıyor. Denizden uzak yerler için uçak elverişli değil. Uçak 4,5 ton su alıyor, helikopter 2,5 ton. Helikopter 16 sorti yapıyor saatte, uçak 4-5 sorti yapabiliyor. Saat başına hesapladığınızda helikopterle daha fazla su atılıyor. İsabet oranı da helikopterde yüksek. Uçak kötü değil, uçak da iyi. Tabi bunlar ihale konusu. THK helikopter ihalesine girdi, ihalede başka firma kazandı. Çok yüksek rakam verdi. Uçak da öyle. Geçtiğimiz yıllarda ödediğimiz rakam var. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı. Onun yerine her uçak için fazladan helikopter kiralayarak yangınla mücadelede zaaf söz konusu olmadı."

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da kadın cinayetlerinin en önemli sorunlardan biri olduğunu, güçlü bir ülkenin güçlü bir toplumla mümkün olabileceğini ifade etti.