THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifası kabul edildi - Son Dakika

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edilerek görevden alınmasına karar verildi.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa dilekçesini kabul ederek görevden alınmasına karar verdi. Aşçı'nın yerine ise Ali Yüksek getirildi. Aşçı'nın istifasının kabul edildiği belirtilen kararda, "Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği, talebin yerinde görüldüğü anlaşılmış olmakla talebin kabulüne, kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın görevden alınmasına, yerine mahkememizce re'sen atanmasına karar verilen Ali Yüksel'in kayyım heyetine alınmasına, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'nın görevlerine aynen devamına, kayyım heyeti Ali Yüksel'e ve THK vekilliğine tebliğine karar verildi" denildi. - ANKARA