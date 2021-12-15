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THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi! - Son Dakika

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!

15.12.2021 13:43
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 Eylül 2021'de istifa dilekçesi veren Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın talebini kabul ederek, görevden alınmasına karar verdi. Aşçı'nın yerine Ali Yüksel atandı. Cenap Aşçı, Türkiye orman yangınlarıyla sarsılırken yaptığı "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" açıklamasıyla tartışma yaratmıştı.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararında, 1 Eylül 2021'de Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın dilekçesine yer verildi. Dilekçede, "orman yangınlarında pek çok mecranın THK ve özellikle şahsını odağa koyduğu, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsının kurban edilmek istendiği" ifadelerine yer verilirken, "çalışmalarının karşılığında ağır haksız ithamlarda bulunduğu için şahsının üzüldüğünü, çalışmalarının karşılığının bu olmadığı" sözleri aktarıldı.

"ADNAN ZENGİN VE ABDULLAH KAYA GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR"

Kararda, şu ifadeler yer aldı: "Kayyım heyeti başkanını çekilme dilekçesi, mahkememizin UYAP kayıtları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği, talebin yerinde görüldüğü anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın görevden alınmasına yerine mahkememizce re'sen atanasına karar verilen Ali Yüksel'in kayyım heyetine alınmasına, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'nın görevlerine aynen devamına, kayyım heyeti Ali Yüksel'e ve THK vekilliğine tebliğine karar verildi."

AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı'nın yönetimine, 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan 3 kişilik kayyum heyeti atanmıştı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63'üncü AK Parti Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı. Orman yangınlarında yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan Aşçı, istifa dilekçesini 1 Eylül 2021'de vermişti.

"KIZIMIZIN DÜĞÜNÜ VARDI" SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Yangınlarda, Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu tartışılırken, Cenap Aşçı'nın CNN Türk'te katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı. Cenap Aşçı, "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!

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Son Dakika Güncel THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi! - Son Dakika


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