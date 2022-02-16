Üye Girişi
THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz - Son Dakika

THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz

16.02.2022 16:43
THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz

THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruzTÜRK Hava Kurumu (THK) Kayyumu H. Abdullah Kaya, "Kayyum heyeti olarak elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya, THK şube başkanlarımızla her fırsatta buluşmaya, onları aydınlatmaya ve kamuoyunu da bilgilendirmeye daha fazla önem veriyoruz" dedi.

THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz

TÜRK Hava Kurumu (THK) Kayyumu H. Abdullah Kaya, "Kayyum heyeti olarak elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya, THK şube başkanlarımızla her fırsatta buluşmaya, onları aydınlatmaya ve kamuoyunu da bilgilendirmeye daha fazla önem veriyoruz" dedi.

THK'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki THK Üniversitesi'nde düzenlenen programa Ankara Valisi Vasip Şahin, THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, öğrenciler ve davetliler katıldı. THK Kayyumu Kaya, konuşmasında, THK'nin geleceğini yeniden inşa edebilmek için gayret ettiklerini belirterek, "97 yıl önce Türk Tayyare Cemiyeti adıyla başlayan yolculuğumuz, 10 yıl sonra THK ismiyle devam etmiş ve bugün Türk sportif ve genel havacılık alanlarında emin ve sağlam adımlarla ilerlemenin önderliğini gururla üstlenmeye devam etmektedir. Sportif havacılığın gelişmesini, tanınmasını ve uluslararası düzeyde öncü olmayı kendine hedef edinmiş olan THK, sportif havacılık faaliyetlerini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurulmuş olan 5 havacılık merkezinde yürüttüğü eğitim ve etkinlikler ile sürdürmektedir" dedi.

'EMEK, KAYNAK VE TECRÜBE'Kaya, ortak akılla THK'nin gelecek yol haritasını ortaya koyan strateji belgesini yazılı olarak oluşturduklarını ifade ederek, "Kayyum heyeti olarak elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya, THK şube başkanlarımızla her fırsatta buluşmaya, onları aydınlatmaya ve kamuoyunu da bilgilendirmeye daha fazla önem veriyoruz. THK'ya yönetim kayyumu olarak atandığımız günden beri bu büyük aileyi nasıl daha iyi seviyeye getirebiliriz, sportif havacılık faaliyetlerini ilkokuldan üniversiteye kadar nasıl artırarak yaparız ve gençlerimize ulaştırabiliriz diye çalışıyoruz. Bunu kendimize gaye edindik. Emek, kaynak ve tecrübe isteyen havacılığın yeniden kalbinde olmak için, hep birlikte THK'yı nasıl daha iyi yaparız arayışını her gün sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2021 yılında en yüksek geliri olan şube başkanlıklarına ve en çok kursiyer yetiştiren havacılık kulüplerine plaket verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Vuslat AY-Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, -


THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz
YORUMLAR
500

Abdullah Kaya, Havacılık, Kayyum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement