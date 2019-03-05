Thk Minik Beril'i Gökyüzüyle Tanıştırdı
49 dakika önce
Türk Hava Kurumu ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (WOAW) organizasyonu kapsamında kadının havacılık sektöründeki yerini arttırmak ve farkındalık oluşturmak için amacı ile Türk Hava Kurumu Karain Havacılık Eğitim Merkezinde 2 kız öğrenci için...
Türk Hava Kurumu
ve Antalya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (WOAW) organizasyonu kapsamında kadının havacılık sektöründeki yerini arttırmak ve farkındalık oluşturmak için amacı ile Türk Hava Kurumu Karain Havacılık Eğitim Merkezinde 2 kız öğrenci için uçuş düzenlendi. Sabiha Gökçen
Anaokulunda eğitim alan Beril Kılıç, Cessna
172 ile uçarak gökyüzü ile tanıştı. Uçağın kokpitini gördüğünde çok heyecanlanan Beril Kılıç uçmanın ve gökyüzünde olmanın heyecanını yaşadı.
Türk Hava Kurumu Gökçen A.Ş.'ye bağlı THK Uçuş Akademisi Pilotlarından Ali Doğrugöz
tarafından Cessna 172 eğitim uçağı ile yapılan uçuşun öncesinde kadının havacılıktaki yeri, önemi ve yapılacak uçuş hakkında verilen kısa brifing ardından kız öğrenciler ile uçuş yapıldı. Gökyüzünün muhteşem maviliğiyle buluşan kız öğrenciler ilk defa böyle uçuş yaptıklarını gökyüzü ile buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:25 Kaynak: İHA
Cani Sapık, İstismar Ettiği Küçük Kızı Benzinle Yakarak Öldürdü
Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın Esnafı Bıktırdı
Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı