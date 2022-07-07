MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, orman yangınlarına karşı Türk Hava Kurumu'na (THK) ait 2 uçak test uçuşu yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile THK arasında yangın söndürme uçaklarının temini konusunda anlaşma yapıldı. Bu kapsamda, THK'ya ait 2 uçak Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlandırıldı. Milas ve Bodrum'da olası orman yangınlarına karşı hazır bekletilen CL215 amfibik 2 uçak Güvercinlik Mahallesi'nde test uçuşu yaptı. Amfibik uçaklar denizden su aldı ve temsili bölgelere su attı. Uçakların 4,5 ton su kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! THK'NIN 2 UÇAĞI, BODRUM'DA YANGINLARA KARŞI TEST UÇUŞU YAPTI - Son Dakika