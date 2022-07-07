Son dakika haberleri! THK'NIN 2 UÇAĞI, BODRUM'DA YANGINLARA KARŞI TEST UÇUŞU YAPTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! THK'NIN 2 UÇAĞI, BODRUM'DA YANGINLARA KARŞI TEST UÇUŞU YAPTI

07.07.2022 12:48

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, orman yangınlarına karşı Türk Hava Kurumu'na (THK) ait 2 uçak test uçuşu yaptı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, orman yangınlarına karşı Türk Hava Kurumu'na (THK) ait 2 uçak test uçuşu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile THK arasında yangın söndürme uçaklarının temini konusunda anlaşma yapıldı. Bu kapsamda, THK'ya ait 2 uçak Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlandırıldı. Milas ve Bodrum'da olası orman yangınlarına karşı hazır bekletilen CL215 amfibik 2 uçak Güvercinlik Mahallesi'nde test uçuşu yaptı. Amfibik uçaklar denizden su aldı ve temsili bölgelere su attı. Uçakların 4,5 ton su kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

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Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı Son dakika haberleri: Polis, sürücüleri orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı Son dakika haberleri: Polis, sürücüleri orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! THK'NIN 2 UÇAĞI, BODRUM'DA YANGINLARA KARŞI TEST UÇUŞU YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! THK'NIN 2 UÇAĞI, BODRUM'DA YANGINLARA KARŞI TEST UÇUŞU YAPTI - Son Dakika
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