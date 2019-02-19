Son Dakika Haberleri: Thk'nın 94. Kuruluş Yıl Dönümü

Thk'nın 94. Kuruluş Yıl Dönümü

29 dakika önce

Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 94. yılı, Ereğli ilçesinde kutlandı.

Thk'nın 94. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 94. yılı, Ereğli ilçesinde kutlandı.

THK Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kurumun 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti adı ile kurulduğunu ve 10 yıl sonra isminin THK olarak değiştiğini söyledi.

Gerçekleştirilen kongre sonucu oluşturulan yeni yönetimin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini anlatan Hasçelik, "Şu an itibarıyla üye aidatı ve bağışlarımız toplanmaktadır. Yaklaşmakta olan ramazan ayı nedeniyle fitre ve zekat zarflarımızın dağıtımının yanı sıra toplanmasına ilişkin planlı çalışmalarımız devam etmektedir. İlçemizde THK'nın önderliğinde model uçak, paraşüt, yamaç paraşütü ve yelken kanat planör kursları kuruluşumuzun internet sayfasında belirtilen tarihlerde açılacak olup, şu an açılan yelken kanat kursu için müracaatlar alınmaya başlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Türk Hava Kurumu, Güncel
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