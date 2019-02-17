Son Dakika Haberleri: Thk'nın Kuruluşunun 94. Yıl Dönümü Kutlandı

Thk'nın Kuruluşunun 94. Yıl Dönümü Kutlandı

1 saat önce

Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 94. yıl dönümü, Gölcük ve Darıca ilçelerinde kutlandı.

Thk'nın Kuruluşunun 94. Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 94. yıl dönümü, Gölcük ve Darıca ilçelerinde kutlandı.

Kurumun binasında düzenlenen törende konuşan THK Gölcük Şube Başkanı Mustafa Cintaş, THK'nın kuruluşundan bahsederek çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Darıca'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte THK Darıca Şube Başkanı Kazım Yıldız ve Belediye Başkanı Şükrü Karabacak Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Karabacak, şubenin açıldığı günden bu yana çok başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, kendilerinin de bu çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Türk Hava Kurumu, Darıca, Gölcük, Güncel
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