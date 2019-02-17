Thk'nın Kuruluşunun 94. Yıl Dönümü Kutlandı
1 saat önce
Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 94. yıl dönümü, Gölcük ve Darıca ilçelerinde kutlandı.
Türk Hava Kurumu
'nun (THK) kuruluşunun 94. yıl dönümü, Gölcük
ve Darıca
ilçelerinde kutlandı.
Kurumun binasında düzenlenen törende konuşan THK Gölcük Şube Başkanı Mustafa Cintaş, THK'nın kuruluşundan bahsederek çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Darıca'da ise Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen etkinlikte THK Darıca Şube Başkanı Kazım Yıldız
ve Belediye Başkanı Şükrü Karabacak Atatürk
Anıtı'na çelenk koydu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Karabacak, şubenin açıldığı günden bu yana çok başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, kendilerinin de bu çalışmalara destek verdiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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