Thk'nın Motorlu Yamaç Paraşütü Ekibi Çanakkale Semalarında

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Türk Hava Kurumu'nca (THK) motorlu yamaç paraşütü ekibi, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı.

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Türk Hava Kurumu'nca (THK) motorlu yamaç paraşütü ekibi, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı.



THK pilotlarınca Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı, Kilitbahir Kalesi, '18 Mart 1915' yazısı ve Yat Limanı üzerinde motorlu yamaç paraşütü ile gösteri yapan pilotlar, Türk bayrağı ve Atatürk resimleri taşıdı. Gösteride, ayrıca Çanakkale Valiliği'nce hazırlanan 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' ve 'Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' yazılı posterler de Çanakkale Boğazı üzerinde dalgalandırıldı.



- Çanakkale

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