Son Dakika Haberleri: THK'nin Olağanüstü Genel Kurul çağrısına iptal kararı
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THK'nin Olağanüstü Genel Kurul çağrısına iptal kararı

1 saat önce

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Denetleme Kurulu üyelerinin çağrısıyla yapılması planlanan Türk Hava Kurumunun (THK) Olağanüstü Genel Kurul işlemlerini tedbiren durdurdu.

THK'nin Olağanüstü Genel Kurul çağrısına iptal kararı, System.String[]
Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Denetleme Kurulu üyelerinin çağrısıyla yapılması planlanan Türk Hava Kurumunun (THK) Olağanüstü Genel Kurul işlemlerini tedbiren durdurdu.
THK'den yapılan yazılı açıklamada, THK Genel Başkanlığının görevden el çektirilen Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve 2 üyenin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı ile çağrısını mahkemeye taşıdığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Hava Kurumu bu karara karşı açtığı davada, tüzük hükümleri gereği Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve 2 üyeye 27 Haziran'da görevden el çektirildi ve haklarında soruşturma açıldı. Ancak, Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, üyeler Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan'ın görevden uzaklaştırılmış olmalarına rağmen 1 Temmuz'da Merkez Denetleme Kurulu adına THK Olağanüstü Büyük Genel Kurul toplantısı yapılması yönünde karar aldı."
THK'nin buna ilişkin belgeleri mahkemeye sunduğu ve Olağanüstü Genel Kurul hazırlıklarının iptal edilmesini talep ettiğinin belirtildiği açıklamada, mahkemenin ivedilikle görüştüğü davayı karara bağladığı vurgulandı.
Açıklamada, THK'nin gerekçelerini ve sunduğu belgeleri yerinde bulan mahkemenin, 20-21 Temmuz 2019 ve 27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul hazırlık işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verdiği bildirildi.
Öte yandan açıklamada, THK Genel Başkanlığının görevden el çektirilen Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında yetkileri olmadığı halde Olağanüstü Genel Kurulunu toplantıya çağırma kararı aldıkları ve sahte belge düzenledikleri, yalan beyanda bulunarak noteri yanılttıkları gerekçeleriyle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:11 Kaynak: AA
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