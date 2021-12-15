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THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor - Son Dakika

THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor

15.12.2021 13:02
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor

THK'nın tartışılan uçakları yenileniyorTÜRK Hava Kurumu (THK) envanterine kayıtlı ve 2019'dan bu yana atıl olan 9 Canadair CL-215 tipi yangın söndürme uçağından 4'ünün, orman yangınlarında kullanılabilecek şekilde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) bakımı sürüyor.

THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor

TÜRK Hava Kurumu (THK) envanterine kayıtlı ve 2019'dan bu yana atıl olan 9 Canadair CL-215 tipi yangın söndürme uçağından 4'ünün, orman yangınlarında kullanılabilecek şekilde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) bakımı sürüyor. THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında kullanılmadığı için çok tartışılan uçaklardan 1'inin bakımının tamamlandığını söyledi.

THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, DHA'ya yaptığı açıklamada, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın eylül ayında istifa etmesinin ardından kurumda hukuki boşluk bulunmadığını söyledi. Kaya, "Biz kayyum olarak 3 kişi atandığımızda mahkemeden kayyum olarak yetki istemiştik. 3 kişi birlikte temsilen yetkili olduğumuz gibi her birimizi de tek tek yetkili eden bir mahkeme kararı oldu. O kapsamda herhangi bir hukuki boşluk yok. Bir kayyum da imzasıyla kurumu temsilen işlemler yapabiliyor. Bu kapsamda biz işlemlere devam ediyoruz" dedi.

Kaya, THK olarak sivil havacılığı geliştirmenin, genel havacılığın Türkiye'de gelişmesinin, gençlerin sportif havacılığı Türkiye'de çok daha rahat yapabilmesinin aracısı olmak istediklerini söyledi.4 UÇAK BAKIMDATHK Kayyumu Kaya, THK'nın toplam 9 yangın söndürme uçağı olduğunu, bunlardan 3'ünün önceki yıllarda uğradığı çeşitli kazalar nedeniyle çok ciddi bakıma ihtiyacı olduğu için yıllardır kullanılmadığını söyledi. Kaya, 4 uçağın ise TUSAŞ'ta bakımda olduğunu belirterek, "Bunların kapasiteleri artırılmıyor. Pervane, motor, iniş takımlarının bakımları yapılıyor. Kanat gövde bağlantılarının perçin ve yorgunluk testleri yapılıyor. Esas zaman alan ve uğraştıran husus bu oluyor. Burada bir kapasite artırılması söz konusu değil. Uçakların olduğu gibi kullanılmasına yönelik bakım yapılıyor. Diğer 2 uçağımız ise biraz daha masraflı bakım gerektiriyor. Motorlarının ve iniş takımlarının ciddi şekilde bakımı gerekiyor. Bunun da maliyeti biraz yüksek olduğu için onların bakımını şu anda 2'nci etap olarak düşünüyoruz" dedi.'1 UÇAĞIMIZI TAMAMLADIK'THK Kayyumu Kaya, bakıma giren CL-215 tipi uçakların THK tarafından 2019 yılına kadar yangın söndürmede kullanıldığını hatırlatarak, "Bizim uçaklarımız turbo motora sahip değiller. Bu uçaklarımız piston motorlu. Temel itibarıyla Orman Genel Müdürlüğü'müz piston motorlu uçak istemiyor. Bizim uçaklarımız sadece gündüz uçuş yapabiliyor. Bu nedenle bizim uçaklarımız teknik özellikleri itibarıyla istenilen vasıfları taşımıyor ama bizim uçaklarımız da yangın söndürmede kullanılabilir. Bunun için biz TUSAŞ'la iş birliği kapsamında uçaklarımızın bakımını yapıyoruz. Bu bakım dediğimiz servis bülteni 568 kapsamında kanat gövde bağlantılarının yorgunluk testlerinin yapılması ve bu testler sonucunda yorulmuş olan perçinlerinin yenilenmesi. Bir uçağımızı tamamladık. Diğer uçaklarımızın da bakımı yapıldıkça çıkan parçalar sipariş veriliyor. Genel parçalar veriliyor. Bu kapsamda devam ediyoruz" diye konuştu. '5 UÇAĞIMIZ TURBO MODELE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR'H. Abdullah Kaya, Savunma Sanayi Başkanlığı ile iş birliği halinde bunları yenilemeye ve bakımlarını yapmaya çalıştıklarını belirtti. Kaya, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Orman Genel Müdürlüğü'nün havadan yangın söndürme uçağı ihtiyacı kapsamında uçak alma görevi olduğunu hatırlatarak, "Bu kapsamda yürüttüğü çalışmalardan birisi de yeni sıfır uçaklarla birlikte var olan uçakların modernizasyonu. Yani turbo motorlu, gösterge panellerinin daha dijitalleştirilerek yenilenmesi söz konusu. Bizim uçaklarımızdan 5 tanesinin kanat gövde bağlantıları ve teknik özellikleri bu tür bir yenilemeye uygun. Eğer bu yönde bir tercih kullanırlarsa bizim uçaklarımız da '215 turbo' dediğimiz modele veya 415 turbo modeline Kanada'da orijinal üreten firma tarafından dönüştürme yapılabilecektir. O kapsamda da TUSAŞ ile görüşmelerimiz sürüyor. Biz ona da uygun bakıyoruz" dedi.'İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ'

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hava araçlarının kiralanması ihalesine çıktığını belirten Kaya, "Bu yıl 3 Aralık tarihi itibarıyla ihaleye çıktı. Amfibik, ağır-hafif tanker ve büyük tanker uçaklar olarak 3 kategoride ihaleye çıktı. Her 3 kategori için de turbo motor isteniyor; turbo fan ve turboprop. Bizimki ise piston motorlu. VFR uçuşlara izin vermiyor. IFR da istiyor. Bizim uçaklar bu iki özelliği taşımadığı için kendi uçaklarımızla ilgili şu anda teklif veremiyoruz ancak ihale şartnamesinde bu yönde bir değişiklik isteğini iletiyoruz" diye konuştu.

THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor

Havacılık, Kanada, Yangın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor - Son Dakika


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