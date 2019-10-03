Son Dakika Haberleri: THK'nin VIP jeti dünya semalarında
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THK'nin VIP jeti dünya semalarında

1 saat önce

Türk Hava Kurumuna (THK) bağlı Gökçen Havacılık'a ait VIP jet uçağı, bir kiralama şirketiyle yapılan anlaşma kapsamında ilk yolcuları için Selanik'e ve ardından Kiev'e gitmek üzere yola çıktı.

THK'nin VIP jeti dünya semalarında, System.String[]

Türk Hava Kurumuna (THK) bağlı Gökçen Havacılık'a ait VIP jet uçağı, bir kiralama şirketiyle yapılan anlaşma kapsamında ilk yolcuları için Selanik'e ve ardından Kiev'e gitmek üzere yola çıktı.

THK'den yapılan açıklamaya göre, Cessna Textron firmasının 2009 yılında ürettiği VIP iş jeti Cessna Citation XL5+, bakım için bulunduğu Avusturya'dan temmuzda Türkiye'ye geldi.

Gökçen Havacılık, uçağın dünyanın değişik yerlerinden gelen talepleri karşılaması için bir hava aracı kiralama şirketiyle 3 yıllık anlaşma yaptı. İlk yolcularını uçurmak için Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan Yunanistan'ın Selanik kentine yola çıkan uçak, daha sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek.

Uçak, Ankara'dan THK, Gökçen Havacılık, THK Teknik, THK Uçuş Akademisi ve THK Üniversitesi yetkililerinin katıldığı törenle uğurlandı.

Uçak, iş insanlarından siyasetçilere, bürokratlardan sanatçılara kadar yolculukları için daha az zaman ve daha fazla konfor arayan kesimlere hizmet verecek.

Cessna Citation XL5+ jet uçağında çift jet motoru bulunuyor. 8+1 kişilik uçak 52 fit uzunluğunu buluyor. Kabin içi yüksekliği 1,68 metre olan uçak, yaklaşık 3 bin 400 kilometre menzile sahip ve saatte 760 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Gökçen Havacılık, Kiev, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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