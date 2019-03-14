Thk Pilotlarından Motorlu Yamaç Paraşütü Gösterisi
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde, Türk Hava Kurumu
(THK) tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı.
Etkinlik programı kapsamında THK pilotları, Ayvacık semalarında motorlu yamaç paraşütü ile gösteri gerçekleştirdi. Pilotlar gösteri sırasında Türk bayrağı ve Atatürk
resimleri taşıdı.
Gösteride Çanakkale Valiliğince hazırlanan "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" ve "Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz" yazılı posterler de Ayvacık semalarında dalgalandı.
Ayvacık THK Şube Başkanı Hasan Fehmi
Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, izleyenlerin etkinliği çok beğendiğini söyledi.
Arıkan, hava koşulları uygun olduğu için güzel bir gösteri sunduklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:35 Kaynak: AA
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