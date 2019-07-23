THK, Tayyare Evleri için harekete geçti

TÜRK Hava Kurumu (THK), yüksek faizlerle alınan borçlara karşılık düşük fiyatlarla kiraya verilen ipotekli gayrimenkullerin geri alınması için harekete geçildiğini açıkladı.

Bir kamu yatırım bankası ve kamu ekspertiz kurumu ile iş birliği yapan THK, hedefin ise kiranın güncellenmesi ve özel bir bankaya olan borcun yapılandırılmasıyla gayrimenkulleri elinde tutmak olduğunu belirtti.

Geri alınması için harekete geçilen gayrimenkullerden en önemlilerinden biri de Tayyare Evleri olarak bilinen İstanbul'daki tarihi Laleli Otel. 1919'da yapımına başlanan ve İstanbul'da betonarme iskelet sistemi ile gerçekleştirilen ilk yapı grubu olma niteliğiyle örnek mahiyetinde gösterilen yapı; 1918'de Cibali, Fatih, Altımermer yörelerinde çıkan yangından evlerini ve ailelerini yitiren kişilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığı için tarih açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra gelir sağlamak amacı ile THK'ya devredilen yapı, kurum açısından da oldukça önemli.

THK tarafından yapılan açıklamada kurum için önemli bir yapı olan gayrimenkulle ilgili, "2005'te kiraya verilen otel daha sonra alt kiracıların kullanımına sunuldu. Otel, önceki dönemlerde finansman ihtiyacını karşılamak için yüksek faizle çekilen kredilere karşılık özel bir bankaya ipotek edildi" denildi.



"TAYYARE EVLERİ" RAYİCİN NEREDEYSE ÜÇTE BİRİ FİYATA KİRAYA VERİLMİŞ"

THK tarafından yapılan açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Banka da alacaklarına karşı mülkiyetine sahip olmak istediği otele 450 milyon lira değer biçmiş. Otelin hali hazırda 4 milyon dolar olan yıllık kira bedeli de alacaklarına karşılık özel bankaya ödeniyor. Ancak yapılan incelemede; kiranın 10-12 milyon dolar, mülkiyet değerinin ise 900 milyon lira civarında olması gerektiği sonucuna varıldı. Diğer bir tabirle tayyare evlerinin rayicin neredeyse üçte biri fiyata kiraya verildiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçerek, bir kamu yatırım bankası ve kamu ekspertiz şirketiyle iş birliğine gidildi. Kamu yatırım bankası, mevcut kiracı ve alacaklı özel banka ile görüşmelere başladı. Görüşmeler devam ederken Tayyare Evleri'nin kira bedelinin güncellenmesi de amaçlandı. Böylece, özel bankanın alacaklarının yeniden yapılandırılması ve otel gelirleriyle bu borcun ödenir hale gelmesi hedefleniyor."

THK, geçmişteki şaibeler sebebiyle dava konusu olan Tayyare Evleri meselesini tamamen Kamu Yatırım Bankası ve Ekspertiz Şirketleriyle yani bir başka deyişle devletin kontrol ve gözetiminde çözerek tarihi oteli elinde tutmayı öngörüyor. Önceki yönetimlerin gayrimenkullerin büyük bölümünü 75 milyon dolara elden çıkardığı Türk Hava Kurumu'nda mevcut yönetimin ise halkın katkıları ve hibeleri ile sahip olunan gayrimenkulleri satmama kararlılığında olduğu ifade ediliyor.

Tayyare Evleri ile ilgili finansal çözüm süreçleri yürütülürken Türk Hava Kurumu, piyasanın çok üzerinde fahiş faiz oranlarıyla anlaşma yapan önceki dönem yöneticileriyle ilgili yargıya başvurmaya hazırlandığını da belirtti.