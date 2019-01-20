Thk Uçağı Sokak Hayvanları İçin Havalandı

Türk Hava Kurumuna (THK) ait sabit kanat uçak, Ankara Elmadağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanları için havalandı.

AYKUT KARADAĞ - Türk Hava Kurumuna (THK) ait sabit kanat uçak, Ankara Elmadağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanları için havalandı.



Elmadağ'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dağın zirvesine yakın bir bölgede mahsur kalan hayvanların açlıktan telef olmamaları için THK'ya ait sabit kanat uçak ile yiyecek atıldı.



THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun oluruyla kar nedeniyle mahsur kalan hayvanlar için seferber olduklarını belirten THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz, yüzlerce köpeğe yiyecek ulaştırdıklarını söyledi.



Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı (HAYKURDER) Erman Paçalı tarafından kendilerine ulaşılarak kar nedeniyle mahsur kalan hayvanlar için yardım talebinde bulunulduğunu kaydeden Yavuz, şunları söyledi:



"Türk milletinin bağışlarıyla yüz yıllık geçmişe sahip Türk Hava Kurumu, Elmadağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalmış 150'ye yakın sokak hayvanının kurtulmasına yönelik bir operasyon için görev aldı. Uçağımızda 350 kiloya yakın tescil edilmiş sağlıklı yiyecek maddesinin daha önceden keşif yapılan yerlere arkadaşlarımızın vasıtasıyla atılması sağlandı. Dolayısıyla biz de topluma karşı görevimizi ve hayvanların korunmasına yönelik görevimizi yerine getirmiş olduk."



"Hepsi iyi ki var"



THK Gökçen Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gedik ise, Türk Hava Kurumundan aldıkları talimat doğrultusunda hareket ettiklerini, gerekli hukuki işlemlerin bir gün içerisinde halledildiğini belirterek dağın zirvesinde mahsur kalan sokak hayvanlarını gördüğünü anlattı.



Gedik, şöyle konuştu:



"Bütün hukuki planlamayı bir gün içerisinde bitirdik. Bu planlamamızda bize yardımcı olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Sağlık Bakanlığının birimlerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi iyi ki var. Hep beraber bu amaç uğruna bir buçuk günlük bir sürede olayın hukuki boyutlarını tamamlayarak görevi tamamladık. Ben de aşağıda 6,7 köpek gördüm. İnşallah devamı da gelir. Bütün hayvanlarımıza yardımcı oluruz."



"15 gündür ulaşamadığımız canlar vardı"



Yaklaşık beş yıldır bölgede hayvanların karınlarını doyuran 45 yaşındaki hayvansever Faruk Açık da Türk Hava Kurumu aracılığıyla havadan yiyecek bıraktıklarını belirtti.



Elmadağ Kayak Merkezi'nin olduğu bölgede takriben 600 sokak hayvanın mahsur kaldığını anlatan Açık, "Dağlarda 600'e yakın canımızı besliyoruz. Dağların arkasında 15 gündür ulaşamadığımız canlar vardı. Onlara yiyecek ulaştıramıyorduk. AKUT aracılığıyla yol kenarlarına gıdalar bıraktık. Ancak daha derin noktalarda hayat belirtisi var mı bilmiyorduk. Türk Hava Kurumu aracılığıyla da bölgeye havadan gıda takviyesinde bulunduk. Canlarımıza bol gıdalar attık. İnşallah oradaki hayvanlarımıza yiyecek ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, hayvanların korunmasına yönelik verdikleri destekten dolayı THK ve THK Gökçen Havacılık yetkilileri adına hazırladıkları plaketleri takdim etti.

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