THK uçakları için turistik rota çalışması - Son Dakika

TÜRK Hava Kurumu (THK) Kayyumu H. Abdullah Kaya, havacılık eğitim merkezleri ile havaalanlarını turizme açıp daha aktif olmayı planladıklarını söyledi. Kaya, "Çok varlıklı yaşlı turistler coğrafi olarak güzel koyları, tarihi noktaları havadan gezmek istiyor. Ama bunun olabilmesi için havada adeta bir otobanın tanımlanması gerekiyor. Yani kuleyle bağlantının minimum ihtiyaç olarak ortaya çıktığı bir rota belirlenmesi gerekiyor. Bunun için Devlet Hava Meydanları ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, Eskişehir- İnönü, İzmir- Efes, Antalya-Karain ve Erzincan'daki eğitim merkezlerinde daha aktif olmayı planladıklarını söyledi. Kaya, "Gerçekten olması gereken bu tür merkezlerin tüm sportif havacılığa gönül verenlerin buluşma noktası olması ve onlara hizmet sunması. Biz bunun için çalışıyoruz. Bu noktada bütün buradaki hava araçlarını mümkün olduğunca yeniledik. İnşallah ilerleyen süreçte tecrübe amaçlı bir seferlik uçuşlar için gelecek gençlerimize de buraları açmak istiyoruz ve tüm sportif hava kulüpleriyle de iş birliği içerisinde buraların yoğun olarak kullanılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ADETA OTOBANIN TANIMLANMASI GEREKİYOR'

Kaya, havaalanlarını ve havacılık eğitim merkezlerini turizme açıp daha aktif olmasını planladıkları da ifade ederek, "Bu sene bunun tecrübelerini aşağı yukarı 1,5 yıldır sivil havacılıkla yürüterek, Karain'de de başlattık. Selçuk Havalimanı'mızda da devam etmek istiyoruz. Şöyle bir proje başlattık; gerçekten Türkiye turizm merkezi ve her geçen gün turist sayımız artıyor. Ancak turist başına gelirimiz istediğimiz noktalarda değil. Çok varlıklı yaşlı turistler coğrafi olarak güzel koyları, tarihi noktaları havadan gezmek istiyorlar. Biz bunlara yönelik havadan küçük uçaklarla turlar başlattık. Ama bu konuda da Devlet Hava Meydanları İşletmemiz ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü bunun olabilmesi için havada adeta bir otobanın tanımlanması gerekiyor. Yani kuleyle bağlantının minimum ihtiyaç olarak ortaya çıktığı bir rota belirlenmesi gerekiyor. İnşallah bunları da yaptığımızda Türkiye Kapadokya'daki balon veya Babadağ'daki yamaç paraşütü gibi yeni bir sektöre de Türk Hava Kurumunun öncülüğünde kavuşacak" dedi.

'2 BİN FİTİ GEÇMEYELİM'

Kaya, bunun çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "Şu anda sivil havacılığın taşımacılığındaki uçaklar bizim Karain'deki havaalanının 4 bin fit üstünden geçebiliyorlar. O nedenle bize bir rota tayininde biraz tereddütlüler. Biz diyoruz ki; 2 bin fiti geçmeyelim. Belli güzergahlarda rotası belli olsun. Bin fitte gidiş, 2 bin fitte geliş gibi belirlersek olumlu da bakıyorlar. O zaman bu faaliyetleri daha fazla bir şekilde icra edebileceğiz" ifadelerini kullandı. THK'nın askeri pilotlar da dahil bugüne kadar 7 bine yakın pilot yetiştirdiğine dikkat çeken Kaya, "Ama bizim pilot yetiştiren birimimiz daha sonra 2013 yılında 'A.Ş.' şekline dönüşmüştür. O tarihten itibaren de takriben 1600'e yakın öğrenci yetiştirdi" ifadelerini kullandı.