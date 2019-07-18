THK, usülsüz genel kurul çağrısına karşı açtığı davayı kazandı

TÜRK Hava Kurumu'nda (THK), Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve iki üyenin yaptığı 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' çağrısına THK Genel Başkanlığı itiraz etmişti. Mahkeme, Denetleme Kurulu Başkanı ve iki üyenin talebine 'ret' yanıtı vererek, 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' kararının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

THK Genel Başkanlığı, görevden el çektirilen Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve 2 üyenin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı ve çağrısını mahkemeye taşıdı. Ardından yaşanan süreçte mahkeme görevden el çektirilen 3 merkez denetleme kurulu üyesinin genel kurul çağrısının haksız ve usulsüz şekilde yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü genel kurulu çağrısını iptal etti.

GENEL KURUL İPTAL KARARI

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada görevden uzaklaştırılan Denetleme Kurulu üyelerinin çağrısıyla yapılması planlanan Genel Kurul iptal edildi. THK, bu karara karşı açtığı davada ise tüzük hükümleri gereği Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve 2 üyeye 27 Haziran tarihinde görevden el çektirildiği ve haklarında soruşturma açıldığını da ayrıca belirtti.

YETKİLERİ OLMADIĞI HALDE EVRAK DÜZENLEDİKLERİNİ BİLDİRİLDİ

THK Genel Başkanlığı, mahkemeye sunduğu dosyada Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, üyeler Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan'ın görevden uzaklaştırılmış olmalarına rağmen 1 Temmuz'da Merkez Denetleme Kurulu adına 'THK Olağanüstü Büyük Genel Kurul toplantısı' yapılması yönünde karar aldığı ve Ankara 51. Noterliği vasıtasıyla toplantı çağrısı yaptığına işaret ederek, böylece görevden uzaklaştırılmalarına karşın yetkileri olmadığı halde evrak düzenlediklerine de ayrıca dikkat çekti. THK, buna ilişkin belgeleri mahkemeye sundu ve Olağanüstü Genel Kurul hazırlıklarının iptal edilmesini talep etti.

Gelinen bu süreçte mahkeme ivedilikle görüştüğü davayı ise karara bağladı. Türk Hava Kurumu'nun gerekçeleri ve sunduğu belgeleri yerinde bulan mahkemece, "20-21 Temmuz 2019 ve 27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul hazırlık işlemlerinin HMK'nın389 v.d maddeleri gereğince "TEDBİREN DURDURULMASINA" karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

THK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, görevden el çektirilen Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında yetkileri olmadığı halde Olağanüstü Genel Kurulu'nu toplantıya çağırma kararı aldıkları ve sahte belge düzenledikleri, yalan beyanda bulunarak noteri yanılttıkları gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.