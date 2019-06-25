Son Dakika Haberleri: THK'ya bağış bu dönem 8 kat arttı
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THK'ya bağış bu dönem 8 kat arttı

1 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Adana Şube Başkanı Talat Özyürek, geçen yıl yapılan 13 bin 800 TL tutarındaki fitre ve zekat bağışlarının bu dönem 8 kat artarak 110 bin TL'ye ulaştığını söyledi.

THK'ya bağış bu dönem 8 kat arttı, System.String[]
Türk Hava Kurumu (THK) Adana Şube Başkanı Talat Özyürek, geçen yıl yapılan 13 bin 800 TL tutarındaki fitre ve zekat bağışlarının bu dönem 8 kat artarak 110 bin TL'ye ulaştığını söyledi.

Özyürek, toplanan yardımlarla devlete ve Türk Milletine hizmet yolunda birçok hayırlı işler yapıldığının altını çizerek, "Organ, hasta ve yaralı nakli için hava ulaştırma desteği sağlanıyor, Yangın söndürme uçaklarımızla orman yangınlarına müdahale ediliyor. Ücretsiz havacılık kursları veriliyor. THK Üniversitesi ile ilklere imza atılarak, gazi ve şehit çocuklarını ücretsiz okutuluyor. Kurumun en büyük gelirlerinden biri fitre ve zekatlardır. Milletimiz kendi kurduğu ve yine kendisine emanet edilmiş bu kuruma bu yıl büyük bir teveccüh göstererek geçen dönemde yaptığı 13.800 lira tutarındaki fitre ve zekat bağışlarını bu dönem 8 kar arttırarak 110.000 liraya çıkarmıştır" diye konuştu.

Özyürek, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönem olmasına karşın öğrencisinden öğretmenine, muhtarından esnafına kadar, milletin göstermiş olduğu duyarlılık ve teveccühün gelecek hakkındaki umutlarını gürleştirdiğini ifade etti.

Özyürek, Adanalı hemşehrilerine ve bu faaliyetlerin sürdürülmesine emeği geçen, kişi kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
Türk Hava Kurumu, Adana, Güncel
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