Son Dakika Haberleri: THK yangın söndürme uçakları neden hedefte? Kim ne diyor?
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THK yangın söndürme uçakları neden hedefte? Kim ne diyor?

32 dakika önce

İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları ile müdahale edilmemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türk Hava Kurumu uçaklarını "emniyetli bulmuyoruz" diyerek uçabilir durumda yalnızca 3 uçak olduğu açıklaması yaptı.

THK yangın söndürme uçakları neden hedefte? Kim ne diyor?, System.String[]

İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları ile müdahale edilmemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türk Hava Kurumu uçaklarını "emniyetli bulmuyoruz" diyerek uçabilir durumda yalnızca 3 uçak olduğu açıklaması yaptı. Türk Hava Kurumu sessizliğini korurken Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarına siyasilerden itirazlar geldi.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve hızla büyüyerek Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangınları sonrası Bakan Pakdemirli, Türk Hava Kurumu (THK) yangın söndürme uçaklarının kullanılmama nedenlerine yönelik açıklamalar yaptı. Pakdemirli, THK uçaklarını emniyetli bulmadıklarını söyleyerek "6 tane apronda uçak görünüyor, 3 tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış." şeklinde konuştu.

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Türk Hava Kurumu, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:30 
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