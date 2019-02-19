Son Dakika Haberleri: THK Yetkililerine Keşan Belediyesi'ne Ziyaret

THK Yetkililerine Keşan Belediyesi'ne Ziyaret

40 dakika önce

19 Şubat 2019 Salı günü THK yetkilileri Keşan Belediyesi'ni ziyaret ederek Keşan Belediye Başkan Vekili Ercan Ersoylu ile görüştü.

THK Yetkililerine Keşan Belediyesi'ne Ziyaret, System.String[]

THK Türk Kuşu Havacılık ve Eğitim Direktörü Bekir Sıtkı Akyüz, THK İnşaat Emlak ve Meydan Bakım Direktörü M.Ali Altıntaş, THK Emlak Yönetimi Kıdemli Uzman Zafer Sağlam, THK Keşan Şube Başkanı Hidayet Başar, THK Keşan Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Eyyüp Kavazlar, Hasan Hüseyin Enezli, Serkan Deniz ve THK Şube Saymanı Yücel Top , saat 16.45 sıralarında Keşan Belediyesi'ne gelerek Keşan Belediye Başkan Vekili Ercan Ersoylu'yu makamında ziyaret ettiler.

Başar, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu belirterek "Genel merkezimizden Keşan'a gelen THK yetkilileri ile Keşan Belediyesi'ni ziyaret ederek burada Belediye Başkan Vekilimiz Ercan Ersoylu'yu ziyaret ettik ve kendisiyle çeşitli konuları görüştük" dedi.

Ersoylu ziyaret nedeniyle THK yetkililerine teşekkür etti.

Görüşmede THK'nın çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:43 Kaynak: Bültenler

Keşan, Güncel
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