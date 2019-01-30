Son Dakika Haberleri: Thkp/c Operasyonunda 1 Tutuklama

Thkp/c Operasyonunda 1 Tutuklama

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütü THKP/C'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 Suriye uyruklu şahıstan 1'i tutuklandı.

Thkp/c Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütü THKP/C'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 Suriye uyruklu şahıstan 1'i tutuklandı.

Kayseri Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda THKP/C Acilciler Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İ.E.M., M.A.A., İ.E.M., M.E.G. ve A.E. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 5 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

Suriye, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:11:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thkp/c Operasyonunda 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]