THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli - Son Dakika

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THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli
24 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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