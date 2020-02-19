THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli - Son Dakika

THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli

24 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı.

THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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