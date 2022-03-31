Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi - Son Dakika
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Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi

31.03.2022 18:13

- Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

- Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi

İSTANBUL - Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alırken, 21 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

5 ayrı suçtan binlerce yıl hapis talebi

İddianamede, 21 şüphelinin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 40 bin 564'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Yine Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan elde edilen tüm malvarlığı değerlerinin de müsaderesi istendi.

'356 milyon lira zarar oluştu'

Bu suçlar sebebiyle toplamda 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğunu kaydeden savcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi
Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi
Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi

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Faruk Fatih Özer, Kripto, Thodex, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Thodex iddianamesi hazırlandı: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 564 yıl hapsi istendi - Son Dakika
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