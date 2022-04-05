Thodex iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
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Thodex iddianamesi kabul edildi

05.04.2022 17:38
Thodex iddianamesi kabul edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıl 562'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıl 562'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

Ağır Ceza Mahkemesi, 5 günlük değerlendirmesinin ardından iddianameyi kabul etti.

Tensip zaptının yazılmasının ardından sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

İddianame hazırlanmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında ayrı ayrı 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılık, Thodex'in kurucu şüphelisi Fatih Özer'in, Thodex Kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırarak, Arnavutluk'a kaçmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlamıştı.

268 sayfadan oluşan iddianamede 2027 müştekiye yer verilirken, 21 kişi de şüpheli sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede 21 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Dolandırıcılık, Thodex, Kripto, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Thodex iddianamesi kabul edildi - Son Dakika


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