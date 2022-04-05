Thodex iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
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Thodex iddianamesi kabul edildi

05.04.2022 17:46

Thodex iddianamesi kabul edildi Kripto para borsası Thodex'e ilişkin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 40 bin 564'er yıl hapis cezası talep edilen iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Thodex iddianamesi kabul edildi

İSTANBUL - Kripto para borsası Thodex'e ilişkin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 40 bin 564'er yıl hapis cezası talep edilen iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex'e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede, 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alırken, 21 kişi ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, 21 şüphelinin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 40 bin 564'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Thodex iddianamesi kabul edildi
Thodex iddianamesi kabul edildi
Thodex iddianamesi kabul edildi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer, Kripto, Thodex, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Thodex iddianamesi kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Thodex iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
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