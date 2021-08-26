Üye Girişi
THODEX'İN ARDINDAN BU KEZ 1 MİLYAR LİRALIK DOGECOİN VURGUNU - Son Dakika

THODEX'İN ARDINDAN BU KEZ 1 MİLYAR LİRALIK DOGECOİN VURGUNU

26.08.2021 15:13

KRİPTO para dünyası, Thodex vurgununun ardından bu kez de Dogecoin dolandırıcılığıyla gündemde.

KRİPTO para dünyası, Thodex vurgununun ardından bu kez de Dogecoin dolandırıcılığıyla gündemde. Dogecoin madenciliği adı altında sistem kuran Turgut V. ve beraberindekiler, bin 500 kişiden yüksek kar vaadiyle topladığı 1 milyar TL'lik Dogecoin ile kayıplara karıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dev soruşturma kapsamında Turgut V.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü örgüt lideri olmak üzere 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mağdurlardan Türkmenistanlı Ecem Ashyrova, 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyerek, "Herkes mağdur oldu, ben daha çok mağdurdum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmamıştı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım. Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu" dedi.

Kripto para dolandırıcıları bu kez kurdukları "Dogecoin Mining" adlı sistem üzerinden yatırımcılarına 40 günde yüzde 100 kar vaat ederek yüzlerce kişiyi sisteme çektiler. Zoom üzerinden sürekli paneller düzenleyen dolandırıcılar, Telegram üzerinden kurdukları grupla da yatırımcılarla sürekli irtibat halinde olduklarından güven kazanmış oldular. İlk 3-4 ay boyunca sistemden düzenli olarak kar sağlayan yatırımcılar ile birlikte her geçen gün yatırımcı sayısı çoğaldı, daha yüksek miktarlarda yatırımlarda bulunuldu. Ancak sistem bir anda kapandı, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan Dogecoin ile birlikte Turgut V. ile diğer dolandırıcılara ulaşılamadı.

"İNSANLAR DEVAMLI DAHA FAZLA YATIRIMDA BULUNUYORDU"

Bin 500 kişilik Dogecoin mağdurlarından biri olan ve 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova, "İlk aşamada deneme amaçlı 400 bin doge yatırmıştım. Kırk günlük paketler alıyorduk. Belirli bir miktarın üzerinde alım yapınca yüzde 100 kar paketi daha cazip geliyordu. Yüzde 100 kar ile 20 günde kendi yatırdığın ana parayı çekiyorsun, 20 gün sonrasında da ana para kadar kar çekiyorsun. Ben yatırdığım 400 bin dogeyi çektim. Bu arada sistem dört ay çalıştı yani hiçbir aksama yoktu. Her şey güzel gidiyordu. Bu esnada internet üzerinde devamlı reklamlar veriyorlardı. Böylelikle sistem büyük bir kitle de topladı kendine. Ben de deneme amaçlı yatırdığım coinlerin hepsini çektikten sonra dedim ki güvenilir bir sistem çünkü 3- 4 ay boyunca insanlar devamlı daha fazla yatırımda bulunuyordu. Adam il, il geziyor, toplantılar yapıyor, zoom üzerinden paneller düzenliyordu. Devamlı güzel vaatlerde bulunuyordu. Geleceğe dair çok güzel planları vardı, kendi cihazları vardı, üretim yaptığını söylüyordu. Ona güvenerek 4 milyon dogeyi tekrar yatırdım" dedi.

"İNTİHARA KALKIŞAN ARKADAŞLAR OLDU"

Sistem kapandıktan sonra giriş yapamadıklarını buna rağmen yatırım yapabilmelerine karşın para çekim işlemini gerçekleştiremediklerini söyleyen Ashyrova, "Adam devamlı aramızdaydı, sistemde arka tarafta çalışmalar olduğunu ve işi büyüttüğünü söylüyordu. Daha sonra adama ulaşmak istedik, hiçbir şekilde ulaşamadık. Telefonlarını, bütün sosyal medya hesaplarını, her şeyini kapatmışlardı. O gün biz dolandırıldığımızı anladık. Gerçekten zordayız. Herkes mağdur oldu, ben daha çok mağdurdum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmamıştı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım. Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu, çocuğunu ameliyat parası olmadığı için ameliyat ettiremeyenler oldu. Kendileri hastayken tedavi olamayanlar oldu. Mağdurlar içerisinde evini, arabasını satıp sisteme yatıranlarda çok fazla. Bu olay bir çiftlik bank gibi, ikinci bir Thodex vakası da diyebiliriz. Adamın alıp kaçtığı para 1 milyar TL deniliyor. Belki de daha fazla o para şu an yok" diye konuştu.

"THODEX'TEN DAHA BÜYÜK BİR DOLANDIRICILIK HADİSESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Thodex mağdurlarının da avukatı olan Sinan Keskin, Dogecoin dolandırıcılığının, mağdur ve kişi sayısına bakıldığında Thodex'ten daha büyük bir dolandırıcılık hadisesi olduğunu söyledi. Keskin, "Toplam bin 500 mağdur var ve 1 milyar TL'lik bir dolandırıcılık söz konusu. Gelen mağdur şikayetlerine istinaden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu yaptık. Buna istinaden örgütlü suçlar bürosu tarafından gelen taleple mahkeme iki örgüt yöneticisi olan şahıslara yurt dışı çıkış yasağı koydu. Örgüt yöneticisi olarak dosyada 3 kişi mevcut. Diğer 9 kişi örgüt üyesi olarak yer alıyor. Örgütün hiyerarşik yapısı gereğince iki örgüt yöneticisi, bir tanesi de finanstan sorumlu olmak üzere üç tane yöneticileri bulunuyor. Diğer kişiler de sosyal medya tarafı, finans sorumluları aynı bir Thodex gibi bir durumla karşı karşıyayız. Müvekkilleri 'Sizin dogecoinlerinizi biz alalım, bu dogecoinleri bir sermaye olarak görün, biz yeni coinler bulalım. Yeni coin araştırmaları yapalım, bulduktan sonra size bire kırk,bire elli kar vaadinde bulunuyoruz' demek suretiyle müvekkillerimi kandırmışlardır" dedi.

THODEX'İN ARDINDAN BU KEZ 1 MİLYAR LİRALIK DOGECOİN VURGUNU
THODEX'İN ARDINDAN BU KEZ 1 MİLYAR LİRALIK DOGECOİN VURGUNU
THODEX'İN ARDINDAN BU KEZ 1 MİLYAR LİRALIK DOGECOİN VURGUNU
THODEX'İN ARDINDAN BU KEZ 1 MİLYAR LİRALIK DOGECOİN VURGUNU

Münir Karaloğlu, Dogecoin, Kripto, Thodex, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THODEX'İN ARDINDAN BU KEZ 1 MİLYAR LİRALIK DOGECOİN VURGUNU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak 16:18 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı 16:11 Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti 16:09 Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı 15:59 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı 15:22 Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok 14:08 Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak 13:45 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak

Son Dakika Haberleri
16:35 Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var
16:18 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak
16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi
16:09 Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti
16:03 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme
15:58 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı
15:40 İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı
15:27 Eski Milletvekili Sebahat Akkiraz, "Fenerbahçe geliyor" isimli marş yaptı
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
15:24 Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı
Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var         
16:35
İstanbul'a İstanbul'a "1000 yeni taksi" teklifi 8. kez reddedildi         
16:12
Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi         
16:11
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı         
15:41
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti         
14:20
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor         
12:27
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 16:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: THODEX'İN ARDINDAN BU KEZ 1 MİLYAR LİRALIK DOGECOİN VURGUNU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement