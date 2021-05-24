Thodex'in finans uzmanının serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!