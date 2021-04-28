'Thodex'in firari kurucusunun kardeşleri hakkında ek gözaltı süresi - Son Dakika

Kripto para borsası 'Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in gözaltına alınan kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in binlerce yatırımcısını dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Firari Faruk Fatih Özer'in soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam eden abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı verildi. Bu kararın operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi nedeniyle verildiği bilgisine ulaşıldı. Ek gözaltı süresinin Cumartesi gününe kadar verildiği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli ise, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, tutuklanması talep edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmişti. - İSTANBUL