'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kardeşleri adliyeye getirildi - Son Dakika

Kripto para borsası 'Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in gözaltına alınan abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye getirildi.

Kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

62 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli ise, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.,

