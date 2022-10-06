Thodex'in kurucusu Özer iade talebi ile yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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Thodex'in kurucusu Özer iade talebi ile yeniden hakim karşısında

06.10.2022 16:31

- Thodex'in kurucusu Özer iade talebi ile yeniden hakim karşısındaTürkiye'de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı.

- Thodex'in kurucusu Özer iade talebi ile yeniden hakim karşısında

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etti. Talebin ardından Elbasan ilindeki yerel mahkemede Elis Dine tarafından görülen davada, Özer'in tutukluluğunun devam etmesine ve duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.

Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen "Brain" adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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Kaynak: İHA

Faruk Fatih Özer, Türkiye, Thodex, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Thodex'in kurucusu Özer iade talebi ile yeniden hakim karşısında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Özer iade talebi ile yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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