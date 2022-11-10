Thodex'in kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısındaMahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi - Son Dakika
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Thodex'in kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısındaMahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi

10.11.2022 17:28

- Thodex'in kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısında Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı.

- Thodex'in kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısında

Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi

TİRAN - Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etti. Özer, Arnavutluk'un Elbasan Savcılığının iade süreci çerçevesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma yine ertelenirken, Özer'in avukatı hakimin reddini talep etti. Daha önce iki defa ertelenen davada Özer'in avukatı, Türkiye'den gelen delillerin yazılı olarak tercüme edilmesini ve Türkiye Başsavcılığından başka vukuatı olup olmadığı konusunda ek delil talebinde bulundu. Avukatın delillerin tercüme edilmesi talebini kabul eden hakim, diğer talebini ise reddetti. Bunun akabinde avukat savunmasını yapmadan salondan ayrıldı. Duruşma, 14 Kasım'a ertelendi.

Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen "Brain" adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Faruk Fatih Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: İHA
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Faruk Fatih Özer, Türkiye, Thodex, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Thodex'in kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısındaMahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısındaMahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi - Son Dakika
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