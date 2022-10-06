Mahkeme kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim'de gerçekleşeceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

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