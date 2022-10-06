Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi

06.10.2022 17:40
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi.

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi.

Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesinde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.

Mahkeme kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim'de gerçekleşeceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.

Mahkeme ayrıca Özer'in tutukluluğunun, iade işlemlerinin sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

Elbasan Başsavcılığı, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer'in iadesi konusu ele alınmıştı.

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi Bakan Varank: Dünyanın en büyük 5'inci tekstil üretici ve ihracatçısı konumuna yükseldik Bakan Varank: Dünyanın en büyük 5'inci tekstil üretici ve ihracatçısı konumuna yükseldik Türkiye-Fas maçının ardından Türkiye-Fas maçının ardından
Kaynak: AA

Türkiye, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:28 ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:55:49. #1.13#
SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement