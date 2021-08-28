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Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu

28.08.2021 14:22
Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu, System.String[]

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bir kişi, şirketin reklam filmlerinde oynayan toplam 20 kişi ile şirketi sosyal medyada övdüğü iddia edilen bir ekonomist hakkında suç duyurusunda bulundu.

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bir kişi, şirketin reklam filmlerinde oynayan toplam 20 kişi ile şirketi sosyal medyada övdüğü iddia edilen bir ekonomist hakkında suç duyurusunda bulundu.

Thodex'ten yaklaşık 160 bin liralık kripto para satın alan S.K, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sundu.

Dilekçede, kendisini ekonomist olarak tanıtan bir kişinin sosyal medya hesaplarında Thodex'in reklamını yaptığı, kendisine güvenerek yatırım yapan birçok vatandaşın dolandırılmasına sebebiyet verdiği iddia edildi.

Şirketin reklam filminde oynayan 20 kişinin ise kamuya mal olmuş ünlü isimler olduğu belirtilen dilekçede, halk tarafında güven duyulan bu kişilerin reklamını yaptıkları ürün veya hizmetlerin gerçekliğini araştırma yükümlülüğü bulunduğu, yanıltıcı reklam yaparak insanlara zarar veren kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.

Dilekçede söz konusu kişilerin Thodex'in sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer ile ilişkisinin araştırılması, bu doğrultuda Özer'in evinin çevresinde gerekli araştırmanın yapılması, 21 kişi ile Özer arasındaki görüşmelerin ortaya çıkarılması, aralarındaki para transferlerinin belirlenmesi, bu kişilerin Thodex'in kurulumundan bu yana elde ettiği mal varlığının tespit edilmesi talep edildi.

Bu nedenlerle, dilekçedeki toplam 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Cumhuriyet, Kripto, Thodex, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Thodex'in reklam filminde oynayan 20 kişi ile 1 ekonomist hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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