'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika

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'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İSTANBUL - Kripto para borsası 'Thodex' soruşturmasında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

34 şüpheli savcılıktan serbest

Savcılık sorgusu tamamlanan 34 şüpheli, serbest bırakılırken, 6 şüpheli "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 22'si ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye gönderilmişti.

Tutuklama talebi reddedildi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti. 28 şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.