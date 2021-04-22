Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama: "Kimseyi dolandırmadım, Türkiye'ye döneceğim" - Son Dakika

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama: "Kimseyi dolandırmadım, Türkiye'ye döneceğim"

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

İSTANBUL - 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özer yaptığı paylaşımda, "İlk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum" dedi.

2 mliyar dolarlık kripto para vurgunu yaparak yurt dışına kaçtığı ve yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Site geçici olarak kapatıldı"

Sitenin siber saldırıya maruz kaldığını belirten Özer, " "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" dedi.

"İddialar asılsızdır"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaları reddeden Özer, "Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" diyen Özer, " Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelimle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum" diye konuştu.

"Türkiye'ye döneceğim"

Yatırımcılarına seslenen Özer, "Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.