Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma - Son Dakika

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma
22.04.2021 12:32
Kripto para borsası Thodex'in sahibi Fatih Özer'in yurtdışına çıkış yaparak site üzerinden alım satım işlemlerinin durdurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kripto para borsası Thodex'in sahibi Fatih Özer'in yurtdışına çıkış yaparak site üzerinden alım satım işlemlerinin durdurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.
2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı üzerinden geçtiğimiz Salı günü yurtdışına çıkış yaptığı belirlenen kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Site üzerinden 391 bin yatırımcıyı mağdur ettiği iddia edilen Özer'e Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı nitelikli dolandırıcılık suçundan başlatıldığı belirtildi. Mağdur sayısının giderek arttığı olaya ilişkin olarak şirket yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL
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