Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli? - Son Dakika

kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsası Thodex'in kurucusu kim? Thodexkurucusu Faruk Fatih Özer kimdir Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli?

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu belirtilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'dir.

THODEX BATTI MI?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır