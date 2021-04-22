Thodex kurucusu Özer: "Türkiye'ye dönerek adli makamlarla işbirliği yapacağım" - Son Dakika

Thodex kurucusu Özer: "Türkiye'ye dönerek adli makamlarla işbirliği yapacağım"

22.04.2021 16:27
Thodex kurucusu Özer:

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer yatırımcıları dolandırdığın iddialarını yalanladı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer yatırımcıları dolandırdığın iddialarını yalanladı. Hiçbir kullanıcının mağdur edilmeyeceğini söyleyen Özer, " Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.

391 bin kişinin 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığı belirtilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı bir açıklama yaptı. Ortaya atılan iddiaları yalanlayan Özer, "700 bine yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25 milyon TL zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir. Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırının devam ettiğini belirlediklerini vurgulayan Özer, "Öncelikle, ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla, öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum. Ayrıca, bir takım kişilerin kendilerini uzman olarak tanıtmak suretiyle gerek sosyal medyada gerekse basın yayın organları aracılığı ile kamuoyuna 2 milyar dolar gibi akla, mantığa, hesaba uymayan bir tutar ile algı oluşturması da kabul edilebilir değildir. Zira bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir.

Nitekim şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir" açıklamasında bulundu.

30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemelerin yapılacağını ifade eden Özer, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda oluşturulan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır. Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim. Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim"

(İHA)

Kripto paralar, Türkiye, Thodex, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Thodex kurucusu Özer: 'Türkiye'ye dönerek adli makamlarla işbirliği yapacağım' - Son Dakika Ekonomi


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