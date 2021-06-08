Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı

İstanbul'da bir mağdurun başvurusu üzerine Thodex'in 3 banka hesabındaki toplam 16 milyon lira ve 3 otomobiline haciz kararı alındı. Bankadan gelen cevapta, şirketin hesaplarında başka tedbir ve haciz kararları da bulunduğu, başvurunun sıraya alınacağı belirtildi. Thodex mağduru A.Ş.H. avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi'ne başvurarak icra takibi talebinde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Daire Thodex üzerine kayıtlı 3 otomobil ile bankalardaki hesaplara haciz konulması kararı verdi. Anadolu 18. İcra Dairesi'nin müzekkere yazdığı bir bankadan, 3 ayrı hesapta toplam 15 milyon 945 bin 351 TL ile 16 euro bulunduğu, paralara daha önceden Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tedbir ve haciz kararı verildiği, söz konusu kararlardan ve hacizlerden sonra gelmek üzere bu meblağlar üzerine haciz şerhi işlendiği belirtildi.

"ÖNÜMÜZDE 120 KİŞİ VAR"

A.Ş.H.'nin 50 bin TL zararı olduğunu anlatan avukatı Berke Kaşıkaralar şunları söyledi: "Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut. Bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki iflas masasına devredilecektir. Devredildikten sonra, alacaklılar, öncelikli alacaklılar ve diğer alacaklılar olmak üzere tahsili gerçekleştirecektir.

"BAŞVURU YAPILMALI"

Alacağı olan mağdurlar iki yol izleyebilir. Cezai yaptırım talebinde bulunabilirler ya da tazmin etmek istedikleri miktarları alacak davası açarak veya icra takibine başvurarak alacaklarını tahsil edebilirler. Mağdurların alacaklı olarak bir sıralamaya girmesi zorunlu. Şirket iflas masasına devredildikten sonra alacaklarını tahsil etme şansları doğacak."