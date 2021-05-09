Thodex mağdurundan alacak davası - Son Dakika

'Thodex' mağduru olduğunu belirten bir vatandaş mahkemeye başvurarak, Thodex aleyhine alacak davası açtı. Davayı kabul eden mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak, Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi.

Kripto para borsası 'Thodex' mağdurlarından Ö.İ. isimli vatandaş, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla mahkemeye başvurarak, 'Thodex' şirketi aleyhine belirsiz alacak davası açıp, şirketin mal varlığına ihtiyati tedbir kararı konulmasını istedi. Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Ö.İ.'nin davalı şirketin internet sitesi üzerinden 15,364 Ethereum cinsinde kripto para satın aldığı ve satın aldığı kripto paraların o anki piyasa değeri üzerinden davalı şirketin banka hesabına yatırıldığı belirtildi. Ancak davalı şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer'in binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek yurt dışına kaçtığının anlatıldığı dilekçede, "Müvekkil, davalı şirketin web sitesi üzerinden satın aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satmak istemişse de, davalı şirket işlem yapılan web sitesini haklı bir neden olmaksızın kapatmış olup, müvekkilin işlem yapmasını engellemiştir. Davalı şirketin sözleşmeye aykırı eylemleri ve suç teşkil eden hareketleri nedeniyle müvekkil, satın aldığı kripto paralar üzerinde işlem yapamadığı gibi, kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Davalı şirketin kripto para satma işlemi adı altında Ö.İ.'den aldığı paraları aradaki finansal hizmet sözleşmesine aykırı bir şekilde kullandığı, Ö.İ.'yi aldattığı ve maddi zarara uğrattığı belirtildi. "Müvekkil, davalı şirketten geçtiğimiz 1 yıl içerisinde kripto para satın almış olup, tam olarak hangi tarihte aldığını ve hangi banka üzerinden ödeme yaptığını hatırlayamamaktadır" denilen dilekçede, davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi istendi.

Mal varlığına tedbir talebi

Dilekçede, Ö.İ.'nin 15,364 Ethereum kripto para satın aldığı, kripto para birimlerinin piyasa değerlerinin anlık olarak ve geniş kapsamlı değişkenlik göstermesi nedeniyle satın aldığı kripto paranın şu anki Türk Lirası karşılığının hesaplanabilmesinin mümkün olmadığı vurgulanarak, davalı şirket aleyhine belirsiz alacakları kapsamında şimdilik bin lira ödenmesi, davalı şirketin tespit edilecek malvarlığına tedbir konulması talep edildi.

Davayı kabul ederek tensip zaptı hazırlayan mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak, davalı şirket Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine hükmetti. Mahkeme, ön inceleme duruşması için gün verdi. - İSTANBUL