'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: "Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi" - Son Dakika

'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: "Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi"

22.04.2021 17:59

'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: "Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi" Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından mağdur olduğunu söyleyen S.K.

'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: "Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi"

İSTANBUL - Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından mağdur olduğunu söyleyen S.K. isimli bir vatandaş, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer ve şirket yetkilileri hakkında avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Sinan Keskin dilekçesinde, söz konusu eylemin parasal hacmi en yüksek olan dolandırıcılık eylemlerinden biri olduğu aktarıldı.

Kripto para dünyasındaki dolandırıcılık iddiası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından binlerce kişi mağdur olduğunu öne sürdü. Dolandırıldığını söyleyen S.K. isimli bir vatandaş avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer ve şirket yetkilileri hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen müvekkil, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan ve Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren şirketten kripto para almıştır. Müvekkilin almış olduğu kripto para değeri hali hazırda yaklaşık 160 bin liradır" denildi.

Yaklaşık 400 bin kişi mağdur oldu

Faruk Fatih Özer'in müvekkilinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 bin kişiden yatırım amacıyla aldığı 2 milyar dolar tutarındaki paraları alarak yurt dışına kaçtığı belirtildi. Şüpheli Özer'in sosyal medyan hesaplarını ve yatırımcıların işlem yaptığı şirkete web sitesinin kapandığı, şirketin bulunduğu adreste ise hiçbir yetkilinin bulunmadığı kaydedildi.

Şüphelinin ve diğer yetkililerin yatırımcılara kripto para üzerinden yüksek kar oranları vaad ettiği, sosyal medya hesapları üzerinden insanları yatırım yapmaya sevk eden paylaşımlarda bulundukları ve tüzel kişilik üzerinden güven ortamı oluşturduklarının vurgulandığı dilekçede, "Öyle ki yatırımcıları çekmek için lüks marka araba çekilişleri dahi yapmıştır. Bunun üzerine kar elde edeceğine inanan müvekkil ve birçok mağdur yüksek meblağlardaki parayı şüphelinin kurmuş olduğu kripto para borsasına yatırmıştır. Fakat şüpheli şahıs yurt dışına kaçmış ve tüm irtibat kanallarını kapatmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Parasal hacmi en yüksek olan dolandırıcılık eylemlerinden biri"

Dilekçede, söz konusu dolandırıcılık vakasında çok fazla insanın dolandırıldığı ve ülkenin parasal hacmi en yüksek olan dolandırıcılık eylemlerinden biri olduğu aktarıldı. Dilekçede, "Kripto para üzerinden kar vaadiyle hilesiyle, müvekkilden ve binlerce insandan aldığı paraları zimmetine geçirerek yurt dışına kaçan şüpheli hakkında ivedilikle tutuklama kararının verilmesini talep etmekteyiz" denildi. Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından dava açılması istendi.

"2 buçuk milyon zararı olan müvekkilim de var"

Savcılığa suç duyurusu dilekçesini sunmasının ardından açıklama yapan mağdur S.K.'nin avukatı Sinan Keskin, kendisine ulaşan mağdur sayısının 30'a ulaştığını söyleyerek, "2 buçuk milyondan 25 bin liraya kadar mağdur olan müvekkillerim var. Müracaat savcısına başvurumuzu yaptık. Burada mağdur olan kişilerin yakın bulundukları, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları, şikayet dilekçelerini vermeleri gerekmektedir" dedi. Keskin, "Suç kapsam itibariyle baktığımızda bir kere bunun tek başına yapılamayacağı aşikardır. Türk Ceza Kanunu'nun 158. Maddesi uyarınca 'Nitelikli dolandırıcılık' kapsamında, ayrıca bunun internet ortamında yapıldığı için bilişim suretiyle dolandırıcılık kapsamına alınabileceği öngörüsündeyiz. Ayrıca bunun karşılığı olarak da 3 seneden 10 seneye hapis cezası ve her mağdur için istenecek ceza miktarı savcılığın iddianamesinde 200 senelik ceza olabilir" diye konuştu.

"Mağdurların savcılığa müracaat etmesi gerekiyor"

Mağdurların ilk yapmaları gereken şeyin Çiftlikbank hadisesinde de olduğu gibi savcılığa müracaat etmeleri gerektiğini kaydeden avukat Keskin, "Müracaat yapanlar bir an önce yapsınlar çünkü Çiftlikbank'ta kalan mallar olmuştu. Şirketin içinin pek dolu olduğunu zannetmiyorum ama bir sıra cetveli oluşturuldu Çiftlikbank'ta. Dolayısıyla yine yapmalarında alacak anlamında bir fayda görüyorum. Kayyum'a geçebilir çünkü bu şirket" şeklinde konuştu.

"Sadece Türkiye'de olan bir olay değil"

Keskin, şüpheliler hakkında tutuklama talep ettiklerini belirterek, "Bu sadece Türkiye'de olan bir olay değil, Dünya'da da tartışılan bir olay. Bu sadece Türkiye'de oluyor, hep bizim başımıza geliyor diye bir şey yok. Amerika'da da tartışılıyor bunun denetimsizliği. Regülasyon diyorlar buna, denetim ve teminat getirmek gerekiyor" dedi.

'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi
'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi
'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi
'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi

Dolandırıcılık, Kripto paralar, Suç duyurusu, Thodex, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Thodex' mağdurundan suç duyurusu: 'Parasal hacmi en yüksek dolandırıcılık eylemi' - Son Dakika


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