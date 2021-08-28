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Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

28.08.2021 12:30

108 milyarlık dolarlık kripto para vurgunu yapan Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer, birçok kişinin mağdur olmasına sebep oldu. Mağdurların avukatı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu dilekçesinde reklamlarda oynayan Pınar Deniz, Mine Tugay, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel ve Deren Talu gibi ünlüler ile Thodex'i tavsiye eden ekonomist Erkan Öz'ün mal varlıkları ve Faruk Fatih Özer'le yaptıkları görüşme kayıtlarının incelenmesini istedi.

108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan ihbar doğrultusunda Türkiye'deki kız arkadaşıyla görüştüğü ileri sürüldü. Suç duyurusu dilekçesine göre, Özer'in kız arkadaşı Thodex'in reklamlarında oynayan ünlü isimlerden biriydi. Thodex merkez binasının olduğu rezidansta oturuyordu. Şüpheli isimlerden binaya girip çıkan kişinin tespit edilmesi istendi.

BANKA HESAPLARI VE GÖRÜŞME KAYITLARI İNCELENECEK

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Thodex'i büyütmek için büyütmek için çekiliş yapmış ve ünlü isimleri reklam yüzü olarak kullanmıştı. Çok sayıda ünlü isim kripto para vurgunun merkezi olan Thodex için objektif karşısına geçmişti.

CNN Türk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu dilekçesinde Thodex kripto para borsasının reklamlarında oynayan ünlüler ve "Bu borsaya paranızı yatırın" diyen ekonomistin banka hesaplarının incelenmesi istendi.

Şüpheli şahısların Thodex reklamından sonra elde ettikleri mal varlıklarının da tespiti talep edildi. Ayrıca ekonomist Erkan Öz ve aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Burcu Esmersoy gibi isimlerin de bulunduğu 20 ünlü isimle Faruk Fatih Özer'in arasındaki görüşme kayıtlarının incelenmesi istendi.

Mağdurların avukatı harekete geçti! Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Thodex mağdurları avukatı Sinan Keskin, "Fatih Faruk Özer'in irtibatlı olduğu, organizasyonda yer alan manken, oyuncu ve kamuoyuna mal olmuş çeşitli kişiler hakkında da bu irtibatın ortaya çıkartılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aralık 2020'de bir çok sosyal medya platformundan yayınlanan reklam için yapılan bir yorum ise dikkat çekmişti. "Ünlü isimler, Thodex tanıtımı için kırmızı elbiselerle poz verdi. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı'nın katıldığı çekimlerde favoriniz hangisi oldu?" paylaşımına yorum yapan "heykel kafası" adlı sosyal medya kullanıcısı "Favorim Thodex, bu kadar ismi topladığına göre sağlam vurgun yapacak" yorumunda bulunmuştu.

Mağdurların avukatı harekete geçti! Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu
Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

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Son Dakika Ekonomi Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Tilki cemal : Bu avratların suçu ne parasına bakıp çorbalarını içiyolar baştaki yılanı yakalasanıza.... Cevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
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