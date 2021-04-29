THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
29.04.2021 19:59
Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
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29.04.2021 21:46:34. #1.12#
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