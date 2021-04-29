(THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

(THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

29.04.2021 20:36
(THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Özer kardeşlerin hesabında 3 yıl içinde milyonlarca lira para girişi yapıldığı da öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ek gözaltı kararı verilen 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİSavcılık, ifadesinin alınmasının ardından Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI Savcılık, 4 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Öte yandan savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 3 şüpheliyi serbest bıraktı.

KARDEŞLERİN HESABINDA YÜKLÜ PARA TESPİT EDİLDİAnadolu Sulh Ceza Hakimliği, Güven Özer'in şirkette çalışan diğer şüphelilerin ifadelerine göre Thodex'le bir bağlantısı olmamasına rağmen şirketin işleyişinde rol aldığını söylediklerini, Güven Özer'in şirketin gizli yöneticisi olduğu yönündeki beyanları değerlendirdi.Hakimlik, Özer'in başka bir yerli kripto borsası üzerinde 14 milyon 350 bin lira ve yine başka bir yerli kripto borsası üzerinden hesabında 8 milyon 552 bin 9250 lira para giriş yapıldığının tespit edildiğini değerlendirdi. Özer'in Thodex hesaplarından 6 milyon 717 bin lira tutarında para transferi işlemi yapıldığını da değerlendiren hakimlik, Özer'in 'Söz konusu hesapları kardeşim Faruk Fatih Özer kullanıyor' şeklindeki beyanını hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirmedi. Hakimliğin 'Kimsenin bu kadar yüklü meblağlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı' yönünde değerlendirme yaptığı öğrenildi. Şüpheli Serap Özer'in de şirketin finans ve muhasebe işlemlerinde aktif rol aldığı şeklindeki diğer şüphelilerin beyanları olduğu değerlendirilirken, Serap Özer'in yabancı bir kripto borsasında 2018-2021 yılları arasında 125 milyon 560 lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin yapıldığın tespit edildi. Şüpheli Özer'in söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını yönündeki beyanlarını, hakimlik 'Bir kişinin hesabında bu denli yüksek meblağda işlem yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı' şeklinde değerlendirdi. 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIHakimlik, aralarında Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Hakimlik diğer 4 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkmamak ve 30 bin lira değerindeki güvence bedelini yatırmak şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uyguladı.

- İstanbul

Faruk Fatih Özer, Serap Özer, Thodex, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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