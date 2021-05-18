Thodex'in yazılımcılarından Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Thodex'in yazılımcılarından Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı

18.05.2021 15:42

THODEX soruşturmasında şirketin yazılımcılarından şüpheli Oral Çınar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakıldı.

THODEX soruşturmasında şirketin yazılımcılarından şüpheli Oral Çınar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında firari bulunan Oral Çınar, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Çınar, burada savcıya ifade verdi.

Savcılık, ifade vermesinin ardından "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüpheli Çınar'ı "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.

SORUŞTURMADA 2 FİRARİ KALDIAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 37 şüpheli ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken 35 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.Güven Özer'in eşi Zuhal Özer ve Faruk Fatih Özer ise aranıyor.

Emniyete teslim olan şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


- İstanbul
Thodex'in yazılımcılarından Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı
Thodex'in yazılımcılarından Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı
Thodex'in yazılımcılarından Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Adalet Sarayı, Thodex, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Thodex'in yazılımcılarından Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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