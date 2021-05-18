THODEX SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK İSİMDEN BİRİ YAKALANDI - 2 - Son Dakika

KRİPTO para borsası Thodex 'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu. Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Şüpheliler dolandırıcılıktan haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular. İfadeler sonrası, yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in soruşturmada 3 kritik isim olduğu belirlendi.

Şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın yapılan operasyon sonrası yakalandı. Azap emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Görüntü dökümü:

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-Dün şirketin merkezinde yapılan haciz işlemleri

Rana Azap'ın fotoğrafı

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- İstanbul